Michela a “Io canto Senior“ su Canale5

Pisana, ma per tanti anni impiegata a Lucca, Michela Ricoveri (nella foto), una vita per il canto, ha partecipato con altri 17 concorrenti al talent “Io Canto Senior“ di Canale 5, condotto da Gerry Scotti e andato in onda venerdì 10 gennaio in prima serata. Da qualche anno Michela si è dedicata allo studio in particolare del canto jazz, esibendosi in diversi locali della Toscana. A questo affianca l’attività di clown dottore nel gruppo Chez nous le Cirque, che, con lo psudonimo di Dottoressa 2note, la vede impegnata all’Ospedale San Luca di Lucca e all’Ospedale “Lotti“ di Pontedera.

Il suo talento è stato scoperto da Gianna Martorella, superando casting di migliaia di aspiranti e impressionando per la sua particolare timbrica vocale ed eleganza interpretativa. Nel talent ha presentato con grande coraggio il bellissimo e difficilissimo standard jazz “What a difference a day makes’, nella versione di Dinah Washington, conquistando letteralmente sia la giuria tecnica composta da Iva Zanicchi e Orietta Berti, sia quella di qualità composta da Claudio Amendola e Fabio Rovazzi e totalizzando punteggi altissimi, purtroppo “rovesciati“ dai voti del pubblico in sala, che l’ha di fatto eliminata. "E’ stata comunque una esperienza fantastica", ha detto Michela, che ha subito ripreso lo studio del jazz per affrontare nuove esperienze.

p. cer.