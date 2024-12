“Mercoledì da salmoni“, sold-out. Aldes, un’altra stagione di successi

Con l’ennesimo sold-out si è conclusa a SPAM! l’edizione autunnale dei "Mercoledì da salmoni" e con essa la programmazione 2024 di ALDES, curata da Roberto Castello. Una serata che ha visto il maestro Dudù Kouate incantare il pubblico, con il concerto da solista e poi con le percussioni alla direzione dell’ultima travolgente jam session dell’anno.

Una serata aperta dall’anteprima de "Il sesso degli angeli", di Roberto Castello, che sarà presentata in prima nazionale a Roma a fine gennaio. ALDES/SPAM! chiude così un anno di proposte culturali che ha visto un pubblico numeroso ed entusiasta seguire 14 serate dei Mercoledì da salmoni, 18 serate di Tempi Moderni in giro per le corti del territorio capannorese, cui si sono aggiunti concerti, conferenze ed eventi per oltre 60 appuntamenti che hanno coinvolto più di 70 tra artisti e tecnici.

Un’attività che nel complesso ha raggiunto circa 3.000 spettatori, oltre a consentire la raccolta di svariati quintali di beni di prima necessità per la Caritas Diocesana. "Risultati - sottolinea Castello - eccezionali che è stato possibile raggiungere grazie al sostegno di MIC, Regione Toscana, Comune di Capannori, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ma soprattutto grazie al calore eccezionale del pubblico".