Mercato del Carmine: orchestra jazz, racconto in musica e dj set

Evento speciale sabato 21 dicembre al mercato del Carmine che si conferma come uno spazio suggestivo per incontri musicali e performace di vario genere culturale. Questa volta propone una serie di appuntamenti da non perdere, tutti a ingresso libero. In concomitanza con gli spettacoli, al mercato del Carmine ci sarà anche la possibilità di gustare una cena con food truck a km zero e vin brulé.

Si comincia alle ore 18 con la prima proposta: “I grandi maestri del jazz“. Le musiche saranno eseguite dall’ormai affermatissima orchestra jazz del Liceo musicale “Passaglia“ di Lucca.

Alle ore 19 tocca invece al racconto musicato “Skianto di Natale“, proposto dall’attore Marco Brinzi e dal chitarrista Luca Giovacchini. Di cosa parla? Tra l’eterna battaglia tra pandoro e panettone, l’elenco interminabili dei parenti da invitare al pranzo di Natale, l’elenco infinito di cosa preparare per il pranzo, ecco che prende voce un caustico monologo, citando il famoso canto di Dickens, sulla ricorrenza del Santo Natale e su quanto questa festa ci “imponga” in modo capitalistico di essere felici o più buoni. Un 40enne in crisi, sia esistenziale e sentimentale esplode la propria rabbia in un delirio comico surreale trovando, grazie all’aiuto del pubblico con cui giocherà a tombola una nuova fiducia nella collettività, un gioco di empatia per difendersi dal consumismo accecante e dalle lucine accecanti di una autoreferenziale provincia italiana.

Dalle 21 fino a mezzanotte spazio invece al Dj set di Federico De Robertis, un nome che non ha bisogno di presentazioni.