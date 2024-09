Mastroianni e Crescentini a LFF

Due nuovi nomi, due attrici, si aggiungono alla lista di ospiti del Lucca Film Festival che si svolgerà in città dal 21 al 29 settembre. Da una parte Chiara Mastroianni, madrina del festival e dall’altra Carolina Crescentini, che presiederà la giuria del concorso LFF for Future. Ricco e variegato il Lucca Film Festival 2024: la mostra dedicata a Marcello Mastroianni e numerose proiezioni per un totale di 50 anteprime italiane, tra cui 12 lunghi, 10 LFF for Future, 10 del concorso Buona la prima!, 16 del concorso corti generalista e 5 lungometraggi fuori concorso. In più tra i primi ospiti già annunciati, il regista e sceneggiatore statunitense Paul Schrader, Leone d’Oro alla carriera nel 2022, protagonista, al Cinema Astra, di una masterclass aperta al pubblico e di una retrospettiva di suoi film.

Tra i primi ospiti già annunciati l'attore, sceneggiatore, scrittore, regista e produttore statunitense Ethan Hawke, che presenterà, in anteprima italiana, il suo ultimo film Wildcat, riceverà il Golden Panther Award, terrà una masterclass aperta al pubblico e consegnerà il Premio alla carriera a Paul Schrader, che lo ha diretto in First Reformed - La creazione a rischio. Per il concorso internazionale cortometraggi, curato da Laura Da Prato e da Dario Ricci, alla sua decima edizione, sono oltre 500 le opere giunte da ogni parte del mondo: i 16 cortometraggi selezionati (4 fuori concorso e 12 in concorso, tra cui 3 anteprime europee e una prima mondiale. Evento speciale il corto Good Boy, diretto da Tom Stuart e interpretato da Ben Whishaw. La mostra su Mastroianni si terrà dal 21 settembre al 27 ottobre a Palazzo Pfanner.