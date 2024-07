Marciapiede nuovo in via Cavour “Una piccola grande rivoluzione“

Sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione dei marciapiedi sul lato sud di viale Cavour. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento ciclopedonale fra la Stazione ferroviaria e il sottopasso di San Concordio con inserimento di un percorso a punti led che darà nuova sicurezza ai cittadini.

Una zona importante della città, biglietto da visita per i turisti in arrivo dalla stazione ferroviaria. Una via pedonale che oltre che ampia tornerà finalmente comoda e sicura oltre che elegante. Riqualificazione dei marciapiedi anche fra viale Carlo Del Prete angolo via Barsanti e Matteucci fino a via Tinivella compresa (per un totale di 590 metri); in questo caso il cantiere è già in fase avanzata. Infatti la ditta sta completando la posa dell’asfalto natura in via Tinivella mentre per il resto del cantiere in viale Carlo Del Prete si attende il termine dei lavori di rinnovo tubature di Geal. Infine sarà sistemato anche il perimetro di piazza Curtatone (140 metri). Tutto con un costo di 800mila euro.

“Si tratta di una serie di interventi indispensabili a collegare il sistema ciclopedonale della circonvallazione con i percorsi della prima periferia – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani –: una piccola grande rivoluzione che aiuta i cittadini ad utilizzare sempre di più sistemi di mobilità dolce e elimina i disagi dei percorsi con ghiaino o sconnessi dove ogni giorno transitano migliaia di persone”.