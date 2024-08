Lucchesi nel Mondo. Doppia iniziativa dedicata a Puccini

1Domani, nell’ambito dell’evento “E lucevan le stelle”, promosso dall’amministrazione comunale di Lucca, il Castello di Porta San Pietro, sede dell’Associazione Lucchesi nel Mondo (nella foto, la presidente Ilaria Del Bianco), sarà aperto ed ospiterà una doppia iniziativa dedicata a Giacomo Puccini ed al Museo Pucciniano di Celle, a Pescaglia. Nella sala principale sarà allestita la Mostra “Il Ritorno dei Puccini a Celle”: attraverso alcuni pannelli è raccontato il rapporto tra i Puccini ed il paese di origine della famiglia, da Giacomo all’ultima visita di Giacomo, avvenuta il 26 ottobre del 1924 a pochi giorni dalla sua partenza per Bruxelles. Nella sala adiacente sarà proiettato, alle ore 21.30 ed alle ore 22.45, il film documentario dal titolo “Puccini: luoghi e suggestioni” prodotto da Promolucca editrice per la regia di Vivien Hewitt, che presenterà il filmato.

L’associazione rimarrà aperta anche per fornire informazioni sulle prossime attività, sia a Lucca che all’estero. Inoltre saranno messe a disposizione alcune pubblicazioni gratuite sulla storia del territorio. Tutti coloro che fossero interessati potranno lasciare il loro indirizzo per ricevere informazioni o anche iscriversi all’associazione stessa. L’associazione è comunque sempre contattabile via mail all’indirizzo [email protected].