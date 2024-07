Lucchese, un centrocampo “roccioso“. Bombagi e Welbeck, esperienza a personalità

Con gli ingaggi della mezzapunta Bombagi (35 anni) e del mediano incontrista Welbeck (34) due giocatori di grande esperienza a personalità, è decisamente decollata la campagna acquisti rossonera, che era partita oggettivamente in sordina. La Lucchese è riuscita a battere la concorrenza del Monopoli per il roccioso Welbeck, perché si sono, per così dire, "liberate" le risorse che erano destinate al pagamento del contratto, fino a giugno 2025 di Frara, tornato a Frosinone nei panni del diesse del settore giovanile. In più lo stesso Catania, ha agevolato il passaggio alla Lucchese, contribuendo in parte all’ingaggio di Welbeck.

Fatto sta che ora Gorgone può disporre, in mezzo al campo di giocatori di categoria come Tumbarello (salterà sicuramente la partita di Coppa Italia a Vercelli per un problema alla caviglia), Visconti, Gucher, Welbeck, più i giovani Djibril, Zoppi e Leone. La nuova Lucchese sta, insomma, assumendo una fisionomia decisamente interessante. Ora la società è alla ricerca di un difensore da affiancare ai vari Sabbione Gasbarro, Quirini, Fazzi, De Maria, Botrini e Antoni e lo ha individuato in Frison, classe 2002, dunque, un "under", in prova al Ciocco da quando è iniziata la preparazione. Poi tutte le attenzioni di Ferrarese si sposteranno sulla prima linea, ricordando che Bombagi può fare il rifinitore.

Mancano a questo punto un esterno giovane, che potrebbe essere il ventiquattrenne ghanese Joseph Ekuban, che nella seconda parte dello scorso campionato ha giocato nell’Arezzo e che in precedenza ha indossato, tra le altre, anche le maglie di Virtus Francavilla, Monterosi, Fidelis Andria. Attualmente in organico ci sono tre attaccanti. Magnaghi, Fedato e Ravasio. Ecco, quest’ultimo che avrebbe manifestato la volontà di andarsene, potrebbe servire come "pedina" di scambio per arrivare al centravanti svizzero Rocco Costantino (34 anni) anche lui in forza al Catania. A quanto pare la trattativa sarebbe bene avviata. Intanto è attivato nel ritiro di San Giuliano Terme il portiere Lorenzo Palmisani, che il Frosinone ha ceduto in prestito "secco" ai rossoneri. Si tratta di un giovane che Gorgone conosce molto bene, avendolo avuto alle sue dipendenze quando guidava la Primavera laziale. Confermato per venerdì prossimo alle 18 l’allenamento congiunto al Viola Park contro la Primavera della Fiorentina. E sempre all’inizio della prossima settimana dovrebbe scattare la campagna abbonamenti. Si aspettano, infine, comunicazioni ufficiali sui nomi del medico sociale e dell’allenatore della Primavera.

Emiliano Pellegrini