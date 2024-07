Lucchese, ecco la campagna acquisti. Fatta per Welbeck, si avvicina Cosentino

Prosegue il ritiro estivo per la Lucchese, che presto scenderà di nuovo in campo per le prossime amichevoli estive. Intanto la società ha informato che nel corso della prima parte della preparazione e dopo l’amichevole di Castelnuovo hanno marcato visita Sabbione e Gucher alle prese con lievi problemi di affaticamento, tanto è vero che sono rientrati in gruppo. Più complicato, a quanto pare, l’infortunio occorso a Tumbarello. Il centrocampista ha accusato un problema al ginocchio, dovuto ad un contrasto durante il match di Castelnuovo, ma non ha nulla di serio, così si legge nel comunicato ufficiale. Ora è a riposo preventivo anche se molto probabilmente dovrà effettuare esami specifichi per capire meglio l’entità del malanno.

Qualcuno ha ipotizzato uno stop di una quindicina di giorni, che vorrebbe dire saltare la gara di coppa Italia a Vercelli in programma l’11 agosto.

Quanto alle notizie di mercato, è confermato l’arrivo a San Giuliano Terme del portiere Palmisani del Frosinone (non si parla più del possibile ritorno di Cangianiello), mentre si aspetta l’ufficialità dell’ingaggio del centrocampista offensivo Bombagi, trentacinquenne sardo, in uscita dal Mantova.

E sempre in tema di possibili arrivi per completare un organico attualmente largamente incompleto per poter aspirare ad un campionato di livello, la Lucchese, dopo un vero e proprio braccio di ferro con il Monopoli è riuscita ad aggiudicarsi il mediano ghanese di 30 anni Nana Welbeck. Di lui i colleghi siciliani scrivono di un lottatore, che recupera miriadi di palloni in mezzo al campo. E sempre dal Catania dovrebbe arrivare il centravanti Costantino. E così sembra, finalmente, decollare la campagna acquisti rossonera, dal momento che sono stati ingaggiati giocatori di esperienza come appunto Gasbarro, Bombagi, Welbeck e quasi sicuramente anche Costantino, dopo l’arrivo di una pattuglia di giovanotti, come Botrini, Zoppi, Palmisani. Sta, insomma, prendendo una fisionoma interessante la nuova Lucchese che nei desideri del presidente Bugarella doveebbe dare tante soddisfazioni ai propri tifosi. La squadra, intanrto, continua ad allenarsi sul terreno del "Gianni Bui" di San Giuliano Terme fino al 10 agosto, vigilia della trasfeta di coppa a Vercelli.Ancora da capire se, come gira voce, il primo agosto partirà la campagna abbonamenti, così come la data dell’allenamento-amichevole con la Fiorentina Primavera. Nel frattempo Frara, che era ancora a libro paga della Lucchese, è il nuovo direttore del settore giovanile del Frosinone.

Emiliano Pellegrini