Lucca Jazz Donna. Secondo appuntamento

Secondo appuntamento della ventesima edizione di LuccaJazzDonna, giovedì 16 agosto, alle 21.15, nel Chiostro di Santa Caterina, al Real Collegio. Tre sono i set in programma, a iniziare da Christianne Neves e Michela Lombardi. “Christianne Neves Piano solo – Michela Lombardi voce Abertura das Águas” è il titolo di questa collaborazione tra la musicista e compositrice brasiliana e la cantante italiana, una delle migliori voci nazionali, docente di canto in diversi conservatori e da anni nello staff del festival. Numerose le sue collaborazioni illustri, da Phil Woods e Burt Bacharach a Stefano Bollani e tanti tra i migliori jazzisti italiani e non. Nella sua folta produzione discografica da ricordare anche i progetti dedicati a Madonna (“Live to tell“), Sting (“Shape of my heart“ vol. 1 e 2) e Michel Legrand (“Believe in spring“). Il secondo set sarà quello con l’Ileana Mottola duo: Ileana Mottola, voce e Joel Holmes, pianoforte saranno accompagnati da Francesco Puglisi, double bass e Alessandro D’Anna, batteria. Mottola è Interprete, autrice, compositrice, vocologa, insegnante di tecnica vocale, linguista, conduttrice radiofonica. È stata docente di lingua inglese e storia della musica jazz e presso il Conservatorio di Musica di Potenza ed è attualmente docente di inglese nei Conservatori di Trapani, Rovigo e Venezia di canto pop-rock per i corsi preaccademici del Conservatorio di Cosenza e di Fisiopatologia della voce cantata presso quello di Udine. Chiuderà la serata il Tallini-Spalletta duo, con Stefania Tallini al pianoforte e Daniela Spalletta alla voce.