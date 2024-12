Lorenzoni lascia il consiglio: "Impossibile conciliare politica con lavoro e famiglia"

"Dopo una lunga riflessione e dopo essermi confrontata con il mio gruppo politico, sono oggi a rassegnare le mie dimissioni da consigliera comunale".

Ha fatto il giro del web la nota inviata ieri dalla ormai ex consigliera di Lucca Futura, Cecilia Lorenzoni che, diventata nel frattempo mamma di due bambini, ha dovuto lasciare la carica in consiglio comunale proprio per la difficoltà di conciliare lavoro, famiglia e impegni istituzionali.

Una decisione che, purtroppo, nel nostro Paese non stupisce affatto: secondo gli ultimi dati Istat, oltre il 45 per cento delle donne sceglie di non avere figli proprio perché dovrebbe scegliere tra loro e la carriera.

E chi li fa, molto spesso si trova purtroppo a dover fare delle rinunce. Donne, nella maggior parte dei casi, ma anche uomini.

"Non è più come un tempo – ha spiegato Lorenzoni – adesso i genitori lavorano entrambi e tanto, e i nonni, la cui presenza si dà sempre per scontata, non possono più essere la risorsa su cui poggia l’organizzazione di una famiglia. Con i miei impegni di mamma di due bambini piccoli, un compagno spesso fuori per lavoro e un lavoro a Firenze, non riesco a partecipare alle sedute del Consiglio né ai lavori della Commissione".

"Con la fine del congedo parentale – aggiunge ancora Lorenzoni – e il rientro al lavoro, il tempo a disposizione si è esaurito, sono sempre di corsa, e sono consapevole che in assenza di tempo ed energie non si possa ricoprire degnamente il ruolo di amministratori, che richiede dedizione, impegno e costanza".

"La mia non vuole essere una polemica ma uno spunto di riflessione – ha aggiunto la ormai ex consigliera – I tempi sono cambiati e la società non si è ancora adeguata al mondo di oggi. A causa della pandemia siamo riusciti a fare tanti cambiamenti, ripensarsi è quindi possibile. È significativo che proprio pochi giorni fa si sia tenuto il Consiglio comunale dei ragazzi. È il segno che le istituzioni si aprono all’ascolto di idee nuove, impegnandosi a fare sempre meglio".

Il suo non è però un addio, ma un arrivederci.

"Il dispiacere è tanto, ma continuerò, anche da fuori, a supportare il gruppo. Lascio il posto a un’altra cittadina, anche lei parte del gruppo di Lucca Futura, che sono certa farà tanto e bene insieme ai consiglieri Olivati e Stefani, miei compagni di lista e amici, persone di grande valore e capacità, e a Francesco Raspini, che ringrazio per il continuo appoggio e sostegno. Adesso c’è solo da attendere le loro decisioni".

Al suo posto, subentrerà Elena Piantanida che aveva ottenuto 179 voti.

Giulia Prete