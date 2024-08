Lo Ius Scholae, strada possibile “Più concretezza e meno ideologie“

Sulla questione dello Ius Scholae serve “concretezza“. Questo l’appello di Donatella Buonriposi, ex provveditore agli studi Donatella Buonriposi.

“Attualmente l’immigrazione non sembrerebbe una priorità, almeno per alcuni politici – premette –Di problemi da affrontare nell’immediato ce ne sono tanti, è vero, ma pensare che l’immigrazione possa essere fermata è un’utopia. Il fenomeno va governato e il tentativo di impedirlo significa tentare di fermare il vento con le mani. Lo si può rallentare, ma è necessario governarlo e indirizzarlo in modo che ne possano derivare dei benefici per tutti e non solo problemi enormi come sta accadendo oggi. L’Europa in particolare si è dimostrata inesistente per individualismo e indifferenza“.

“Da noi – evidenzia Buonriposi – è prevalsa l’ideologia e l’eccessiva, insopportabile, burocrazia. Chi ha vissuto nella scuola per tanti anni ha visto il fenomeno crescere costantemente, con notevole accelerazione negli ultimi periodi, ha toccato con mano le difficoltà sociali e burocratiche che incontrano questi bambini. Sono molti i minori non accompagnati che arrivano nel nostro paese e per loro se c’è la possibilità di un pasto caldo e un letto per dormire, non possiamo dire altrettanto per ottenere un permesso di soggiorno che costa mesi interminabili di peripezie burocratiche per ottenere prima un’iscrizione a scuola, un inserimento nel mondo del lavoro o della formazione dopo. Per riprendere le redini della situazione si dovrà, ancora una volta, ripartire proprio dalla scuola, ma si dovrà ripensarla completamente a cominciare dal numero degli alunni previsti per classe e dai docenti precari“.

“Fin qui – prosegue la riflessione dell’ex provveditore – i vari governi che si sono susseguiti non hanno voluto metter mano ai problemi reali che affliggono studenti stranieri e italiani. Che ben venga dunque lo Ius Scholae. Riconoscere la cittadinanza italiana a bambini che frequentano un completo e obbligatorio percorso di studi ci aiuterà a far fronte non solo alla denatalità a cui noi italiani stiamo assistendo passivamente, ma ad una reale inclusione che ci risparmierà tanta burocrazia, che creerà forza lavoro di cui abbiamo tanto bisogno, che aiuterà a comprendere le fondamentali regole di civile convivenza perché motivate dal raggiungimento della cittadinanza“.