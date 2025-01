Lite fra ragazzi in classe: quattordicenne finisce in ospedale

Quella che doveva essere un’ordinaria mattinata a scuola, si è trasformata in pochi secondi in una giornata triste. Mercoledì 8 gennaio, in un istituto superiore lucchese, un ragazzo, appena quattordicenne, era uscito dalla classe per andare in bagno e, una volta tornato, ha trovato il suo banco privo di libri e zaino, con un compagno che si era appropriato della sua postazione. Alla richiesta di spostarsi, è scoppiata una lite nella quale il 14enne ha riportato vistosi graffi al collo.

I motivi reali di questo gesto da parte dello studente sono ancora sconosciuti. La madre della vittima l’ha portato al pronto soccorso del San Luca dove gli sono stati dati 5 giorni di prognosi. Il giorno dopo la signora si è recata alla polizia per sporgere denuncia contro il compagno di classe del figlio, sperando che si avvii la giusta procedura per richiamare l’attenzione su questi atti di violenza fra ragazzi.

“Ho educato mi figlio al rispetto per gli altri, facendolo crescere in un clima dove la violenza non è né contemplata né tanto meno giustificata“, sottolinea la donna. “Vorrei che questi episodi non si ripetessero e che anche nelle scuole ci fosse più attenzione verso certe ingiustizie. Nel caso di mio figlio, lui è rimasto molto male di ciò che è successo e spero che queste situazioni non accadano mai più“.