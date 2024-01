Legionella nei sistemi idrici, effettuata la sanificazione. Riapre l’asilo a Lucca

Lucca, 29 gennaio 2024 – Riprendono le attività all’asilo nido L'Arcobaleno, lo Spazio gioco educativo Aquilone e il Centro Bambini e Famiglie Noi dopo la sospensione cautelativa dello scorso 23 gennaio a causa della presenza di legionella in due punti di prelievo.

Il parere favorevole dell’Asl Toscana Nord Ovest alla riapertura è arrivato nella mattinata di oggi, 29 gennaio. Le operazioni di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione idrica sono state affidate alla Cooperativa sociale La Luce, che gestisce in appalto i servizi educativi prima infanzia.

Al fine di consentire la riapertura in tempi rapidi dei servizi, rispondendo alle esigenze e legittime aspettative delle famiglie dei bambini iscritti, la Cooperativa ha quindi definito le procedure per la ripresa delle attività nell'immobile, con l'utilizzo di un sistema idraulico temporaneo alternativo, che è stato trasmesso e comunicato al Comune di Lucca unitamente alla richiesta di revoca dell'ordinanza. Le verifiche sono state svolte in un'ottica di prevenzione e finalizzate al mantenimento di elevati standard di sicurezza e di cura.