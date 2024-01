Caso di legionella all’asilo: "Il Comune nasconde le notizie"

"Il Comune di Altopascio nasconde le notizie sgradite". Lo affermano in una nota diffusa alla stampa tutti i consiglieri dell’opposizione, Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Simone Marconi, Fabio Orlandi, Valerio Biagini e Luca Bianchi, in merito alla chiusura dell’asilo di Spianate "Primo Volo" dove sono state rinvenute tracce di legionella. Il sindaco, Sara D’Ambrosio, ha firmato l’ordinanza il 24 gennaio.

"Per sapere che il nido è stato chiuso per la presenza del batterio – attacca la minoranza si è potuto apprendere consultando l’albo pretorio, dove sono obbligatoriamente pubblicate le ordinanze. Dal Comune, che abitualmente inonda di comunicazioni irrilevanti i mezzi di informazione – continua l’opposizione - e gli stessi social network, nessuna informazione pubblica, ma solo quella istituzionale dell’albo pretorio, che ovviamente i cittadini non vedranno mai. Tentativi di occultare la verità, peraltro su una situazione nella quale l’amministrazione comunale non ha responsabilità.

"Solo che, facendo un confronto, mentre a Lucca l’amministrazione di centrodestra ha immediatamente informato tutti, ad Altopascio si cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto. Fra l’altro una situazione gestita male, creando disagio alle famiglie visto che ci risulta siano state avvisate alle 23a, mentre a Lucca, ad esempio, i genitori sono stati avvertiti nel pomeriggio. Del resto – conclude la minoranza, - a questi fatti siamo abituati e non ci sorprendono più. Siamo ancora in attesa del famoso documento di Daniel Toci sugli incontri pubblici preliminari avvenuti per il piano strutturale intercomunale. Temiamo che l’attesa sarà vana e infruttuosa, come per i cittadini, che avevano il sacrosanto diritto di sapere, insieme alla distribuzione dei pandori e altre amenità comunicate di recente, che c’erano problemi sanitari all’ asilo nido Primo Volo di Spianate". Fin qui i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e degli esponenti civici del centrodestra.

Nel frattempo come evolve la situazione? Domani, lunedì 29 gennaio, il Comune dovrebbe far sapere la data della riapertura, dopo che in questo fine settimana sono stati eseguiti ulteriori controlli ed altre operazioni di sanificazione degli ambienti. Per il momento quello di Spianate è il primo caso nella Piana.

Massimo Stefanini