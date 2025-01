Le Mura Spring in casa. Arriva Umbertide

Il Green Le Mura Spring torna a giocare al Palatagliate questa sera alle 18,45 per affrontare Umbertide. Dopo le due trasferte consecutive di Orvieto e Piombino finalmente le ragazze biancorosse tornano davanti al proprio pubblico e proveranno ad allungare la striscia positiva che le vede vincenti da quattro giornate. Il roster umbro invece attiva da due sconfitte contro Golfo Piombino e Pielle Livorno. All’andatale Spring riuscirono ad espugnare il parquet del Palastaccini per 64-52, dopo un primo quarto equilibrato dove le padrone di casa rispondevano a multipli di tre (furono addirittura 11 le triple a referto) le ospiti presero il largo nel secondo e terzo quarto, per poi controllare nel finale. Le umbre hanno una media di 54 punti/gara contro i 58 delle lucchesi, ma in particolare ne subiscono 61 contro i 46 delle Spring. Umbertide, che è seconda squadra della formazione che milita in A2, ha delle buone tiratrici, come Giulia Braccagni, e Benedetta Cenci.

Sotto canestro invece sempre pericolosa Sofia Avonto con le sue 58 realizzazioni. Una sfida che promette spettacolo e grandi emozioni. "Umbertide è una squadra giovane, mentalizzata e che non molla mai – ha spiegato il coach biancorosso – un roster che, come prima arma, ha il tiro da tre punti. Hanno giocatrici giovani che scendono dalla A2 per fare formazione, noi dovremo dimostrare di essere una squadra matura pronta a qualsiasi battaglia. Molto importante sarà la gestione del ritmo gara, il controllo dei rimbalzi e contestare i tiri da fuori. Ma sarebbe importante per noi anche avere un Palatagliate pieno, con un bel pubblico che ci sostiene".

La sfida tra Green Le Mura Spring ed Umbertide sarà diretta da Tommaso De Trane di Pontedera e Alessandro Carta di Pisa.

Alessia Lombardi