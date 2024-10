Le elezioni del Consorzio. Cesare Leri è il più votato

Nuova assemblea per il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, dopo le elezioni che si sono tenute venerdì e sabato. “Ringrazio gli elettori che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica Toscana Nord: non è mai facile né banale riuscire a coinvolgere 7.757 persone - dice il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi -. Elettori che si sono recati alle urne per esercitare un loro diritto e scegliere i propri rappresentanti chiamati poi a decidere le politiche di gestione del territorio nei prossimi cinque anni. A loro va il mio primo ringraziamento perché ancora una volta siamo il Consorzio dove c’è stata la maggiore partecipazione in Toscana”. Ridolfi resterà in carica fino alla nomina del suo successore, che dovrebbe avvenire con l’insediamento della prima assemblea consortile.

“Sono molto soddisfatto del risultato della lista Ambiente, Sicurezza e Sviluppo, la stessa che mi ha sostenuto in questi anni e che è riuscita a ottenere un altro ottimo risultato – continua Ridolfi -. Ben 6.477 preferenze, pari a oltre l’80% dei voti totali. E’ la dimostrazione che il buon lavoro fatto dal Consorzio in questi anni è stato apprezzato dai cittadini e dagli elettori che chiedono quindi continuità nella gestione del territorio. Un risultato complessivo che si riflette nelle singole candidature dove la soglia delle preferenze per entrare nell’assemblea consortile si è alzata rispetto al passato. In particolare, nella sezione 1 la soglia minima per riuscire a entrare nell’assemblea è arrivata quasi a 700 preferenze”. Ma c’è un altro aspetto importante che emerge dalle elezioni: “Il candidato Cesare Leri è stato quello che ha ottenuto più preferenze in assoluto, ben 863 in tutto nella prima sezione – evidenzia ancora Ridolfi -. E’ un risultato di grande rilievo per Leri, che ha preso consensi in tutti i territori del Consorzio, a conferma di come sia apprezzato sull’intero comprensorio gestito per le sue capacità umane, professionali e politiche“.

I risultati provvisori, in attesa della conferma ufficiale e della prima assemblea consortile, sono i seguenti. Per la lista “Ambiente, sicurezza e sviluppo“ nella sezione 1 primeggia Cesare Leri (863 voti), Alberto Putamorsi (827), Marco Bonotti (740), Claudio Simi (698). Nella sezione 2 Andrea Celli (424), Ottavio Baisi (197), Dino Sodini (171), Iacopo Mori (131). Nella sezione 3, invece, Paolo Ciotti (45), Mario Lorenzo Tocchini (43), Guido Bertacca (41) e Carlo Alberto Carrai (34). Per la lista “Difendiamo il territorio“, nella sezione 1 Pietro Perfetti (568), nella sezione 2 Andrea Vinchesi (176), e nella sezione 3 Maria Teresa Baldini (56).