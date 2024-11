Lavoro nella ristorazione. Giovedì la “chiamata“ all’Informagiovani

L’Informagiovani di Lucca, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro GiGroup, organizza un incontro di reclutamento al lavoro nel settore della ristorazione. Giovedì dalle 9.15 alle 13, all’Informagiovani di via delle Trombe, si terranno colloqui conoscitivi con i candidati per selezionare personale da impiegare nelle mense e nei fast food. Per partecipare all’incontro è sufficiente portare con sé il curriculum vitae e effettuare l’iscrizione all’evento. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È obbligatorio iscriversi preventivamente contattando l’Informagiovani ai seguenti recapiti: telefono 0583 442319 o WhatsApp 3333735977.