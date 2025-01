Lavori, oltre 10 milioni in tre anni

Viabilità, messa in sicurezza e riqualificazione del territorio, sport e cultura. Sono queste le principali tematiche interessate dal piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 del Comune di Sillano Giuncugnano, guidato dal sindaco Marco Reali.

Il territorio comunale sarà interessato da una serie di lavori per oltre dieci milioni di euro, di cui 5 milioni e 239mila euro nel primo anno. I lavori in programma riguardano la sistemazione del versante lungo la strada comunale del Caldo per 840mila euro, stabilizzazione versante e messa in sicurezza abitato Dalli Sotto per 2 milioni e 255mila euro, abbattimento del rischio idraulico nell’abitato di Camporanda per 495mila euro, intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo in località La Bora in Sillano per 1 milione di euro, riqualificazione del centro storico del paese di Ponteccio per 250mila euro, riqualificazione Centro didattico di Magliano per 573mila euro.

E ancora, interventi di restauro e recupero della Rocca di Soraggio per 1 milione e 195mila euro, miglioramento sismico dell’ex edificio ospitante la caserma dei carabinieri forestali di Sillano Giuncugnano per 449mila euro, sistemazione del movimento franoso in località Rio lungo la strada di collegamento Sillano-Valle di Soraggio per 500mila euro.

Inoltre, la messa in sicurezza del movimento franoso ai margini dell’abitato di Castelletto per 700mila euro, sistemazione di un tratto della viabilità comunale Sillano-Soraggio per 578mila euro, messa in sicurezza del versante a valle dell’abitato di Dalli Sopra per 752mila euro, recupero urbano del centro storico di Sillano e miglioramento dell’infrastruttura viaria per 420mila euro, messa in sicurezza del movimento franoso nella frazione di Ponteccio per 1 milione e 450mila euro, messa in sicurezza del movimento franoso nella frazione di Capanne di Sillano per 530mila euro, messa in sicurezza della strada comunale Sillano-Soraggio per 1 milione e 850mila euro.

Dino Magistrelli