"La traversa? Non so come ho fatto..."

E’ uno dei giocatori dal maggior rendimento in questa stagione: Ettore Quirini ha confermato la crescita intrapresa già nello scorso anno e quest’anno è diventato una delle colonne portanti della formazione di Giorgio Gorgone. Ha iniziato a giocare in difesa, poi è stato spostato a centrocampo e spesso si spinge in avanti e ha già messo a segno tre reti, superando così il suo record stagionale.

Il numero quattordici rossonero sembra aver trovato finalmente la giusta dimensione e sembra destinato a crescere. Per questo motivo Quirini si è già attirato le attenzioni di squadre di categoria superiore, che potrebbero già iniziare a "sedurre" il giocatore in scadenza di contratto a giugno 2025.

Venerdì sera la traversa le ha negato il quarto gol. Una rete che poteva significare la vittoria.

"Se ci penso sono ancora qui che non capisco come ho fatto a prendere la traversa. Mi dispiace tantissimo perché poteva essere il gol della vittoria al novantaduesimo sotto la Curva Ovest. Purtroppo però la sfortuna ci ha messo lo zampino come in altre occasioni dove non siamo riusciti a conquistare quello che meritavamo".

In questa stagione ha già realizzato tre reti, battendo il suo record stagionale. Se lo aspettava?

"Così in fretta a dire il vero no. Però sapevo che se continuavo a lavorare così avevo tutte le possibilità per fare una buona stagione. Sto seguendo molto le indicazioni del mister, cercando sempre di allenarmi nel migliore dei modi. Sono molto contento di come sta andando e spero di continuare così".

Gorgone quest’anno la sta facendo giocare in avanti, un ruolo che sembra fatto apposta per lei.

"E’ vero, giocare in attacco mi piace molto e mi trovo benissimo. A dire il vero nasco come difensore centrale, poi ho fatto anche il terzo e grazie ai consigli di Fazzi e Sabbione ho cercato di farlo nel migliore dei modi".

La Lucchese non riesce a vincere al Porta Elisa dal marzo scorso da cosa dipende secondo lei?

"Purtroppo non siamo stati fortunati. Contro la Pianese, gli avversari ci hanno raggiunto nella fase finale della gara ed anche contro il Sestri Levante, se anziché centrare la traversa la palla fosse entrata, adesso saremmo a raccontare una storia diversa. Sono sicuro che riusciremo a sbloccarci anche in casa".

Alessia Lombardi