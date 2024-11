La scuola che verrà è qui. Con l’Isi Pertini il salto della transizione digitale

La Scuola che verrà, una Giornata di Formazione sull’Intelligenza Artificiale e la Transizione Digitale. Giovedì 21 il Complesso San Francesco sarà il cuore pulsante di una giornata formativa che punta a rispondere alle sfide poste dall’intelligenza artificiale nel campo educativo.

L’Isi Pertini, in collaborazione con Scuola Futura, promuoveinfatti una giornata formativa intitolata “La Scuola che verrà: Sistema Educativo, Intelligenza Artificiale, Transizione Digitale”. Come spiega la dirigente scolastica Daniela Venturi, si tratta di un evento che riunirà esperti e protagonisti del settore per riflettere sulle trasformazioni necessarie nel mondo della formazione. Secondo il relatore e coordinatore scientifico Aluisi Tosolini, non ci troviamo solo di fronte a un’epoca di cambiamenti, ma a un vero e proprio cambio d’epoca. Le economie, le società e le culture sono sfidate dall’intelligenza artificiale e spinte a un ripensamento profondo. Questo “cambio di paradigma”, come lo definirebbe il filosofo della scienza Thomas Kuhn, tocca in profondità anche l’ambito educativo, richiedendo innovazioni culturali capaci di rispondere alle provocazioni poste dalla tecnica. Tosolini invita a un confronto coraggioso su come affrontare questa nuova realtà con spirito critico e consapevolezza culturale e pedagogica.

La giornata formativa approfondirà sei ambiti chiave in cui l’intelligenza artificiale sta sfidando il mondo dell’istruzione: Didattica, Progettazione dei Sistemi Educativi, Etica, Gestione e Organizzazione delle Istituzioni Scolastiche, AIAct dell’Unione Europea e Sperimentazione. Ogni ambito sarà esplorato attraverso interventi di esperti come Susanna Sancassani del Politecnico di Milano, Vincenzo Vespri dell’Università di Firenze, Cosimo Accoto del MIT, Pier Cesare Rivoltella dell’Università di Bologna, l’avvocato Luca Cominassi, esperto di diritto delle nuove tecnologie, e di esperti e ricercatori Indire. Tra gli interventi istituzionali quelli dei rappresentanti della Provincia, dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Ministero dell’Istruzione. L’iniziativa è parte del progetto nazionale “Digital Changemaking”, promosso dall’ISI “Sandro Pertini”, che mira a sviluppare modelli di didattica digitale innovativa per accompagnare le scuole italiane in questo percorso di trasformazione. Orario dalle 9 alle 17.30, iscrizioni sul sito di Scuola Futura.