"La proposta di Forza Italia è la strategia del Comune"

"La proposta di Forza Italia costituisce oggi la strategia del Comune di Lucca, ed è l’unico progetto concretamente perseguibile per garantire non solo la preservazione di Geal nell’immediato, ma anche la definitiva tutela dell’acqua lucchese": lo afferma in una nota Forza Italia che ricorda come già nel dicembre scorso il partito azzurro aveva presentato alla città una proposta per garantire che il servizio idrico a Lucca continuasse ad essere gestito dal Comune e non confluisse nei gestori regionali, facendo leva su quanto previsto dall’art. 147, comma 2-bis del Testo Unico Ambiente, che autorizza i Comuni a proseguire nella gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato qualora questo venga erogato ai cittadini secondo standards di eccellenza. Per Forza Italia, la battaglia dell’acqua era ed è assolutamente da combattere e il ricorso al Tar presentato nei giorni scorsi dal Comune di Lucca contro la decisione dell’Autorità Idrica Toscana va proprio in questa direzione.

"L’articolo 147 – prosegue la nota – non pone limiti temporali al diritto dei Comuni di gestire in proprio il servizio idrico integrato: ne deriva che vincere questa battaglia legale significherebbe assicurare ai lucchesi un servizio di eccellenza non per 3 o 4 anni, ma per generazioni. E ciò con buona pace della sinistra, che per anni ci ha sempre raccontato che raggiungere tale risultato era non solo difficile, ma impossibile. Forza Italia ha dimostrato il contrario, e non resta adesso che confidare in un felice esito del contenzioso appena instaurato".