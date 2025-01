La parola a Prospero. Tuccori e Forno Giusti

I turisti si informano, sanno dove andare per trovare le vere bontà lucchesi, non quelle a uso e consumo del visitatore. E entrano, ad esempio, nello storico negozio di alimentari Tuccori in via Santa Croce, anche macelleria, polleria e salumeria come è scritto sull’insegna. “Da noi i turisti vengono per chiedere soprattutto i tordelli lucchesi, che noi produciamo freschi con il nostro ragù, che mangiano anche direttamente qui. Oppure in genere la pasta fresca, anche quella della Garfagnana, e soprattutto salumi e formaggi tipici delle nostre zone. Per un regalino da portare ad amici o parenti a casa in primis acquistano l’olio extravergine delle nostre colline, e anche il vino“.

Prospero in via Santa Lucia è sempre il solito angolo di paradiso, un luogo magico e senza tempo che lucchesi e turisti non tagliano mai fuori dalle loro rotte. “I turisti ci richiedono soprattutto l’olio – dice il titolare della storica bottega datata 1790 – . Noi abbiamo una quindicina di piccoli produttori delle colline lucchesi, ognuno fa un olio molto diverso dall’altro. Facciamo sempre assaggiare e il cliente non si fa mancare una o più bottiglie, per se, o per regalo. Invece i turisti non sono molto vocati per i nostri legumi o cereali, neanche per la frutta candita di cui teniamo sempre un ampio assortimento. Puntano all’olio extravergine e poi semmai alla pasta artigianale lucchese“.

Altra tappa “tipica“ è l’antico Forno Giusti che nel 2023 ha festeggiato due secoli di storia, nella stessa via di Prospero. “Da noi i turisti comprano soprattutto il buccellato e la focaccia dolce, quella con lo zucchero e l’uvetta. Ma chiedono anche le trecce tipiche lucchesi e di fronte alla focaccia spesso non resistono“. Una prova troppo difficile anche per i lucchesi.

L.S.