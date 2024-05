La novella di Caprona al cinema Roma

Giovedì 23 maggio, alle 21, al Cinema Roma di Barga andrà in scena uno spettacolo dei ragazzi del GVS di Barga, dal titolo "La novella di Caprona" con la regia di Giulia Rapaioli e Gioconda Lorenzini. Il cast è appunto composto interamente dai "ragazzi" del Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga, tutti già molto emozionati per l’evento. La Novella racconta dell’arrivo di Giovanni Pascoli a Caprona e come ci fanno sapere Gioconda e Giulia ci sarà un bel finale con il canto di un’aria di Puccini. Non mancheranno anche il Canto della Befana, tre poesie del Pascoli lette dai ragazzi ed un canto finale insieme al pubblico (L’Amico è di Dario Baldan Bembo). L’ingresso è ad offerta per il GVS.