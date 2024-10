La mostra di Marino Da Costa sotto le Logge in piazza XX Settembre

S(k)in, l’acido sull’anima, la mostra di Marino Da Costa. Continua il viaggio della mostra fotografica di Marino Da Costa "S(k)in. L’acido sull’anima". Gli scatti nati dal reportage che il fotografo ha condotto in India, insieme alle vittime degli attacchi con l’acido, arrivano a Dezza. Una serie di immagini particolarmente toccanti e significative, che mettono luce su uno dei tanti problemi “nascosti“. Dopo essere stata esposta sotto le Logge di piazza XX Settembre e all’interno del palazzo comunale, la mostra sarà al Circolo dal 25 al 27 ottobre. Un grande successo per l’esposizione, che sta continuando a far visista al territorio della Valle, dando la possibilità a sempre più cittadini di vederla e apprezzarla. L’inaugurazione è prevista venerdì 25 ottobre, alle 18. Sabato e domenica la mostra resterà aperta dalle 15 alle 19.

La mostra è promossa dal Comune di Borgo a Mozzano, con l’Ufficio Sociale.

M.N.