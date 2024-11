La magia del Natale torna a Barga. Tantissime iniziative per le festività

Le temperature ancora non sembrano intenzionate a scendere, ma basta camminare per le strade per rendersi conto che le festività natalizie sono sempre più alle porte, pronte a portare luce e colore per le prossime settimane. Sono tantissime, infatti, le iniziative in programma fino a tutto il mese di dicembre. Dopo la prima settimana di dicembre, saranno tanti altri gli appuntamenti in vista delle festività natalizie nel comune di Barga. Il 14 dicembre avranno luogo due eventi della tradizione a Barga: la diciassettesima edizione della Fiaccolata In Vespa/Moto organizzata dal Vespa Club Barga: partenza ed arrivo alle 21, dopo la benedizione, da Piazza Pascoli e giro nelle vie del paese; dalle 18 invece, sotto la loggia del Capretz torna la degustazione del Castagnaccio e il Trofeo "Il Castagnaccio" a cura dell’associazione Lake Angels. Sarà il pubblico a decretare il castagnaccio più buono. Il trofeo è intitolato a Natale Bertolini. Il 15 dicembre sempre a Barga c’è "Natale al Giardino": a cura della Pro Loco, in piazza Pascoli il mercatino natalizio con prodotti d’artigianato e oggettistica e prodotti tipici locali; dalle 14 intrattenimento con Babbo Natale e merenda per tutti.

Il 21 dicembre presso la Fondazione Ricci andrà in scena un concerto di Natale (ore 16). Il 23 dicembre dalle 20 ritorna la magia del Presepe Vivente.

Partenza da Porta Reale e poi la magia di un presepe a cielo aperto per le vie dell’antico Castello, mentre in Duomo dopo le 22, avverrà la rappresentazione della Natività. L’anno 2024 si chiuderà con una cerimonia istituzionale di particolare importanza. Ricorrono infatti quest’anno gli 80 anni dalla tragica battaglia di Sommocolonia del 26 dicembre 1944.

A Sommocolonia verranno deposte corone di alloro ai monumenti ai caduti; alle 10 nella chiesa del paese verrà celebrata la Santa Messa e ci sarà un momento di rievocazione dei fatti del 26 dicembre. Sabato 28 a Barga si terrà invece un convegno storico presso la Sala Consiliare. Il 2025 vedrà ancora tanta tradizione con il ritorno delle feste legate alla Befana. Per la vigilia le principali celebrazioni si terranno a Barga grazie a Comune, Pro Loco e Associazione della Befana. Ne riparleremo prossimamente

L.G.