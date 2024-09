La festa più lunga e spumeggiante. Musica, spettacoli e cultura. Un evento che abbraccia tutti

Un successo straordinario per la Notte Bianca, tra spettacoli, musica ed esibizioni. Le attese non sono state deluse: la serata è stata un trionfo. Il centro storico, vestito a festa, ha accolto una folla di migliaia di persone provenienti non solo dalla provincia, ma anche da diverse zone della Toscana. Fin dal tardo pomeriggio, le strade della città hanno iniziato a brulicare di visitatori e appassionati, pronti a immergersi nel vasto programma organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune. L’apertura speciale di musei, torri e palazzi ha offerto a residenti e turisti la possibilità di riscoprire il ricco patrimonio storico della città, con visite guidate che hanno riscosso un grande successo. Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio lo spettacolo "In the Air", nel bellisimo piazzale Arrigoni, in un’atmosfera magica, Paolo Zanarella e Silvia Zotto hanno affascinato il pubblico con una performance aerea sospesa a venti metri d’altezza.

La serata è stata resa dinamica dall’esibizione itinerante dei Moruga Drum, la street percussion band, con il suo mix di ritmi brasiliani, rock, afro e pop, che ha trasformato ogni angolo della città in un palcoscenico improvvisato, coinvolgendo il pubblico in danze spontanee e travolgenti. E se mentre dalla terrazza di Palazzo Sani, l’evento "E quindi uscimmo a riveder le stelle" ha condotto il pubblico in un viaggio tra le meraviglie del firmamento, grazie a un telescopio digitale di ultima generazione, in piazza San Giusto, il tema dell’inclusione è stato al centro grazie al concerto della Caroti Band.

Il gruppo ha eseguito un repertorio di musica italiana accompagnato da interpreti della lingua dei segni e pedane sensoriali, permettendo anche alle persone non udenti di percepire le vibrazioni. Grasse risate e divertimento con "C’è Cesca in città", le improvvisazioni comiche di Matteo Cesca. E tra un dj set e l’altro, ballando da una piazza all’altra della città anche per quest’anno la Notte Bianca ha superato ogni previsione, confermandosi un evento imprescindibile nel calendario estivo lucchese. Con un programma variegato, è riuscita a coinvolgere persone di tutte le età e a valorizzare il centro storico, trasformandolo in un grande palcoscenico sotto le stelle.

Rebecca Graziano