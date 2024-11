La Croce Rossa ringrazia i volontari: “un esempio prezioso per tutti“

Quanti volontari in campo periComics 2024, tanti di loro arrivati anche in supporto al Comitato della Croce Rossa di Lucca da ogni angolo della Toscana e oltre. “A nome mio, del Consiglio Direttivo e di tutto il comitato di Lucca – dichiara la Presidente Cecilia Di Somma rivolgendosi proprio ai volontari – desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a ciascuno di voi che ha offerto il proprio tempo, la propria dedizione e le proprie competenze in occasione del Lucca Comics and Games. La vostra presenza, proveniente da ogni parte d’Italia, ha rappresentato un contributo fondamentale per garantire un’assistenza puntuale, sicura e professionale a tutti i partecipanti e visitatori dell’evento“

“In un contesto così dinamico e affollato come quello del Lucca Comics, il vostro impegno – sottolinea – ha fatto la differenza, assicurando un supporto concreto e una presenza di cui siamo tutti orgogliosi. Grazie a voi, siamo riusciti a portare avanti con efficacia e umanità la missione della Croce Rossa, dimostrando ancora una volta quanto sia forte e solidale la nostra comunità di volontari e la presenza del nostro Presidente del Comitato Regionale ne è stata ulteriore testimonianza. Rivolgo un sentito grazie anche ai Presidenti dei Comitati che hanno reso possibile questa collaborazione, coordinando e supportando i loro volontari per far sì che tutto si svolgesse al meglio“.

“Un ringraziamento speciale – aggiunge la presidente – va ai volontari del comitato di Lucca, che con grande professionalità e una perfetta conoscenza del territorio, hanno saputo supportare le attività di assistenza in modo esemplare, offrendo un contributo insostituibile. Vorrei inoltre esprimere la più sincera gratitudine allo staff di organizzazione, ai delegati, referenti di attività, alle sale operative, ai volontari che si sono occupati della comunicazione e al team di coordinamento del 118“.