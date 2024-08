La comunità piange. Mirella Daddoveri

Avrà luogo oggi alle 17, nella chiesa parrocchiale di Gragnanella, in comune di Castelnuovo, officiato dal parroco don Giancarlo Biagioni, il funerale di Mirella Daddoveri, 75 anni, (nella foto), conosciuta e apprezzata titolare fino a tre anni fa, insieme alla sorella Agnese del negozio A.M. Abbigliamento in via Vittorio Emanuele, deceduta dopo alcuni anni di malattia. Lascia nel dolore il marito Luciano Lenzi, le figlie Federica e Sara con le loro famiglie, i fratelli Maurizio e Bruno e le sorelle Laura, Agnese, Clara, Emanuela, i nipoti e tutti gli altri parenti e paesani.

Tante persone hanno partecipato ieri sera alla recita del Rosario in suffragio nella chiesa di Gragnanella. Al momento della pensione, per un articolo sulla nostra cronaca, Agnese e Mirella, un poco commosse, affermarono: "Dopo 31 anni di attività abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di abbassare la serranda della nostra attività, prenderci un po’ di meritato riposo e stare tutto il giorno insieme alla famiglia e ai nostri nipotini".

Purtroppo gli eventi della vita non sono andati come le due sorelle avevano auspicato, prima con la prematura scomparsa del marito di Agnese e poi per una malattia, che ben presto si era posta in agguato per minare la salute di Mirella. Alle famiglie Daddoveri e Lenzi giungano le condoglianze anche da parte della redazione de La Nazione.

Dino Magistrelli