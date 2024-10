La campagna di Russia di Napoleone, l’inizio di un tramonto

“L’inizio di un tramonto. La Campagna di Russia di Napoleone” è l’appuntamento di venerdì 11 ottobre alle 17 con il Gen.C.A. (ris.) Silvio Ghiselli e il Col. (ris.) Vittorio Lino Biondi (foto), organizzato dall’associazione “Napoleone ed Elisa. Da Parigi alla Toscana” e da Le Souvenir Napoléonien nella sala convegni Vincenzo Da Massa Carrara (via San Micheletto, 3 – Lucca), sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che sostiene le attività dell’associazione. L’evento si inquadra nel progetto che l’associazione ha avviato da alcuni anni per illustrare le guerre della Francia rivoluzionaria e napoleonica. Ghiselli e Biondi sono infatti responsabili della Sezione di Storia Militare costituita nel 2017 nell’ambito dell’associazione.

“Si tratta del conflitto che segnò l’inizio del declino di Napoleone e del suo Impero – anticipa Ghiselli -. Saranno esaminate le complesse vicende che, nell’arco di alcuni anni, trasformarono i rapporti tra la Francia e l’Impero russo da un’alleanza in un durissimo conflitto. Le due Potenze, prima di tale scontro, consapevoli dell’enorme sforzo che avrebbero dovuto affrontare, misero in essere un’intensa attività diplomatica per poter conseguire la posizione politico-strategica più favorevole. Sul piano militare, gli aspetti specifici che caratterizzarono questa campagna, quali le grandi dimensioni degli eserciti che si fronteggiarono, la complessità delle esigenze logistiche, la vastità degli spazi in cui si svolse, ecc., costituiscono caratteristiche che giocarono un ruolo determinante nello sviluppo delle operazioni”.

L’iniziativa è realizzata grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in collaborazione con il Ciscu - Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane, Le Souvenir Napoléonien, associazione internazionale di cui Roberta Martinelli è corrispondente per la Toscana occidentale.