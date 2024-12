Isi Garfagnana. Le giornate di orientamento

Alla presenza e con la collaborazione delle autorità del territorio, in particolare del sindaco Andrea Tagliasacchi, della vicesindaco Chiara Bechelli, dell’assessore Ilaria Pellegrini, del consigliere regionale Mario Puppa, del presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, la dirigente scolastica Mila Berchiolli, la vice Nicoletta Picchi e la delegata all’orientamento Sara Bertelli hanno dato il via alle giornate di informazione dell’ Isi Garfagnana per gli alunni delle terze classi Medie della Valle del Serchio e per le loro famiglie. Per gli ospiti la gradita sorpresa di essere stati accolti in Istituto al suono della musica dell’Orchestra dell’ Isi Garfagnana guidata dal maestro Matteo Marcalli con l’esecuzione di "Bevo al tuo fresco sorriso" dall’opera "La Rondine" di Giacomo Puccini. "Le attività poi- spiega la dirigente Mila Berchiolli- sono proseguite con i laboratori dimostrativi aperti in tutti gli indirizzi dell’istituto, rinnovati in gran parte grazie ad investimenti mirati rivolti alla digitalizzazione ed alla tecnologia, con la dimostrazione del gioco da tavolo in italiano ed inglese sviluppato e portato a Lucca Comics &Games 2024 dalla docente Romina Bertellotti e dagli alunni 1 A del corso ordinario del Liceo Scientifico. L’istituto sarà di nuovo aperto alle famiglie degli alunni di terza Media per conoscere meglio i vari corsi di studio e i i numerosi indirizzi, anche nei giorni 14 e 20 dicembre, 8 e 19 gennaio 2025". Altre attività, novità didattiche, sperimentazioni, progetti sono stati illustrati dai professori Sara Santini, Donata Bechelli e Alessia De Simone, Simone Ciulli e Lelia Ferri, Luca Monti, Simone Bacci, Romina Bertellotti, Sabine Bravi, Stefano Grassi, Roberta Cossu, Simona Comparini, Elisa Morganti, William Catoni.

Dino Magistrelli