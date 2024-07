Investimenti per oltre tredici milioni. Strade, sociale e riduzione mutui

Oltre tredici milioni, di cui circa 11 dall’avanzo libero, da riversare sulla città, sui lucchesi, sulle strade, sulle strutture. Non c’è soltanto l’acquisto degli spalti delle Mura di proprietà degli ex Vivai Testi (502.000 euro) fra i progetti e le opere che l’amministrazione comunale intende finanziare. E’ un bilancio in salute, quello rivendicato ieri a Palazzo Orsetti, non senza una punta di ironia rispetto a quanto fatto dalla precedente amministrazione e alle critiche dell’opposizione, dal sindaco Mario Pardini e l’assessore alle Finanze Moreno Bruni.

"C’è grande soddisfazione - dichiara Pardini - abbiamo sempre cercato di rispondere con i fatti alle critiche e abbiamo un bilancio solido, sorrido a leggere alcune affermazioni dell’opposizione: c’è un’azione politica che ha una visione e produce risultati. Basti pensare alle asfaltature che sono sei volte tanto quello speso con l’amministrazione precedente. Evidentemente spendiamo bene anche il 98 per cento che resta oltre al 2 per cento che spesso viene citato sul turismo e gli eventi, che comunque, ripeto, portano ricchezza al territorio. Alcune delle novità introdotte sono epocali".

In particolare, il sostegno alle famiglie e alla natalità, introducendo per la prima volta a Lucca il bonus bebè (500mila euro), un riconoscimento alle giovani coppie che decidono di realizzare il loro progetto di famiglia sul nostro territorio. "Si tratta di una misura che proponiamo in maniera sperimentale - aggiunge l’assessore Bruni - con l’obiettivo di poterla fare diventare stabile negli anni. Un lavoro importante sarà inoltre fatto nell’ambito delle politiche abitative, con il recupero dei cosiddetti alloggi di risulta, che potranno essere messi a disposizione di quelle famiglie che non ce la fanno a reperire un’abitazione sul mercato libero".

Ecco, nel dettaglio, le altre principali destinazioni dell’avanzo di amministrazione: oltre 5 milioni e 500mila euro serviranno a ridurre i mutui sugli investimenti e 4 milioni verranno utilizzati per nuove opere pubbliche, fra le quali il completamento dell’adeguamento della rotatoria di Salicchi (450mila euro), intervento su frane in via Di Lupinaia per poter riaprire la strada (450mila euro), rifacimento di piazza Napoleone (400mila euro), nuovi marciapiedi e piste ciclabili (400mila euro), nuove asfaltature (350mila euro), completamento dei lavori di restyling delle strade in pietra del centro storico (300mila euro), adeguamento del progetto delle piste ciclabili dalla rotatoria dell’Arancio al Tondo di San Vito (280mila euro), rifacimento del primo tratto di via Catalani (250mila euro), adeguamento delle banchine stradali a Tempagnano e in via Romana per poter realizzare camminamenti pedonali protetti (200mila euro).

Ulteriori 3 milioni di euro saranno distribuiti ai vari settori del Comune (turismo, sport e cultura in primis) per rispondere alle diverse esigenze emerse nel corso dell’anno e oltre un milione sulla sicurezza stradale.

