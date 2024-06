Inner Wheel al fianco della Caritas

Tre nuove socie e la consegna del service per la Caritas: è quanto avvenuto nel corso della serata che si è svolta alla Casermetta San Salvatore, nell’ambito dell’evento promosso dall’Inner Wheel lucchese. Per l’occasione erano presenti anche autorità Inner Wheel distrettuali, autorità civili, associazioni di volontariato e di service: Rotary, Fidapa, Caritas, Lions e Leo Club. Al tavolo delle autorità, la presidente Inner Wheel Club di Lucca Iliana Nutini, la Charman all’Espansione del Distretto Paola Parri, la presidente incoming del Rotary Club Lucca Elisabetta Abela, l’assessore del Comune di Lucca Simona Testaferrata, la consigliera della Regione Toscana Valentina Mercanti, la past presidente Fidapa Emiliana Martinelli e in rappresentanza della Caritas Chiara Pellicci.

Nel corso della serata si è svolta la cerimonia della spillatura delle tre socie fondatrici assenti il giorno della Charter, Daniela Clerici, Luisa D’Ari e Luciana Massagli, e la consegna del service a Chiara Pellicci per Caritas, in favore del progetto “Salva il mondo diventa un musicista“ organizzato dal Laboratorio Orchestrale Lucchese che coinvolge più di 150 allievi di cui molti provengono da contesti di fragilità, e i cui percorsi sono sostenutiƟ dalla Caritas. La raccolta di 2.110 euro permetterà alla LOL di aumentare il numero dei ragazzi partecipanti a questi corsi musicali.