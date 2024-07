In città nasce il "Giardino dell’amicizia"

Uno spazio interattivo per l’incontro tra cittadini e cagnolini in cerca di casa. Si chiama “Giardino dell’amicizia”, è a Ponte a Moriano e nasce per l’esigenza di promuovere la cultura cinofila e favorire le adozioni consapevoli. Il progetto vede la collaborazione tra il Comune di Lucca e il coordinamento della Scuola cinofila “In alto le code” in collaborazione con le associazioni “Sos animali e ambiente Onlus” e “Lav di Lucca”, supportate dall’amministrazione comunale.

"L’area verde della Scuola Cinofila - si legge in una nota del Comune - è diventata uno spazio dove far conoscere le famiglie interessate ad un’adozione e gli amici a quattro zampe in cerca di una casa, giocando insieme in un contesto sicuro e piacevole; gli esperti di ‘In alto le Code’ guideranno le famiglie verso un’approfondita conoscenza dei cani e verso la consapevolezza che sta alla base del processo di adozione". È quindi un progetto "che mira a mettere in contatto le famiglie con gli amici a quattro zampe seguiti dall’associazione ‘Sos Animali e Ambiente Onlus’, favorendo così adozioni consapevoli e l’acquisizione di una cultura trasversale in materia".

Soddisfatta l’assessore alla tutela e al benessere degli animali Cristina Consani: "È un grande piacere presentare e promuovere questa iniziativa di cui siamo fieri, con l’obiettivo di disincentivare l’abbandono dei nostri amici a quattro zampe durante i mesi estivi che ci apprestiamo a vivere e favorire invece le adozioni; siamo certi che il Giardino

dell’Amicizia, con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti e dei cittadini, possa essere un grande successo e una concreta possibilità di riscatto per tutti gli animali che vivono in una situazione di disagio e che potranno finalmente trovare padroni affettuosi e una sistemazione adeguata".

Le famiglie che intendono adottare un cane nei prossimi mesi, possono contattare direttamente la referente del progetto per la Scuola Cinofila, Silvia Saponati (348.2210317), utile a intraprendere un percorso di conoscenza degli amici a quattro zampe più affini alle proprie caratteristiche ed esigenze.

Conclude la nota di Palazzo Orsetti: "Questo è un percorso virtuoso che accrescerà la propria cultura cinofila, la consapevolezza e che potrà soprattutto rappresentare l’occasione della vita per uno dei cani del Giardino dell’Amicizia".

Mau. Guc.