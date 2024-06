Immobile per associazioni in comodato d’uso

Un immobile gratis per dare un tetto alle associazioni. Il Comune intende selezionare al massimo due soggetti cui affidare in comodato d’uso gratuito un fabbricato di proprietà comunale nella frazione di Paganico. Possono presentare domanda tutte le associazioni appartenenti al Terzo Settore che esercitano la loro attività nel settore della promozione culturale, sociale, protezione civile e di valorizzazione della fruizione delle realtà e delle potenzialità culturali, artistiche, storiche del territorio; promuovano iniziative e progetti con finalità socio-culturali nell’interesse generale della comunità; siano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; non svolgano attività economiche a titolo principale. I soggetti partecipanti al bando debbono, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione, non avere subìto atti di decadenza o revoca di concessioni da parte del Comune; non avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti dell’amministrazione comunale a qualsiasi titolo. Domanda (utilizzando i modelli dal sito del Comune) da far pervenire entro le ore 12 del 20 giugno.

Ma. Ste.