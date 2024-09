Il vescovo Giulietti in visita alla mostra di Foto Alcide “Lucca e le istituzioni“

Anche l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti ha fatto visita ieri pomeriggio in San Cristoforo alla mostra “Lucca e le istituzioni“ che propone un incredibile viaggio lungo 75 anni nell’attività di Foto Alcide e nella storia cittadina, già visitata da migliaia di persone. Monsignor Giulietti ha apprezzato molto l’allestimento cronologico che ci accompagna in questo suggestivo percorso fatto di volti, personaggi, ospiti illustri, enti e amministratori dal 1950 ad oggi.

Durante la visita, l’arcivescovo (nella foto) è stato accompagnato da Mimmo Tosi e da Pietro Fazzi, presidente dell‘Associazione Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese, che hanno illustrato i ben 400 scatti esposti in San Cristoforo, soffermandosi su alcuni dei personaggi di spicco, sia religiosi che laici, immortalati nelle storiche fotografie. La mostra “Lucca e le istituzioni - 75 anni di storia per inmmagini“ resta aperta per questo ultimo weekend con orario continuato 11-19 e ingresso gratuito. Chiuderà infattio domenica 29 settembre. E’ disponibile anche un dettagliato catalogo di 200 pagine con 350 immagini, edito da Maria Pacini Fazzi.