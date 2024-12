Il “Sogno d’Or“ del Rotary. Sabato in San Francesco

Sabato 28 dicembre alle ore 17 la suggestiva chiesa di San Francesco a Lucca ospiterà il concerto di fine anno "Sogno d’Or", un evento musicale che unirà arte, solidarietà e celebrazione. Organizzato dal Rotary Club Lucca Giacomo Puccini, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il concerto prevede una doppia esibizione musicale: l’Orchestra della Scuola di Musica Sinfonia di Lucca, diretta dal Maestro Mauro Fabbri, e il gruppo gospel Freedom Singers, guidato da Serena Suffredini. La serata sarà presentata da Claudio Sottili.

Il concerto rappresenta un’occasione unica per celebrare l’arrivo del 2025 con un evento di grande richiamo culturale. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’associazione Allegra Brigata, che dal 2009 si occupa di preparazione atletica per bambini e ragazzi con problematiche relazionali e cognitive. L’evento presentato in conferenza stampa da Andrea Boni, presidente del Rotary Club, Andrea Bianchi, socio del club e membro dell’Allegra Brigata, Claudio Sottili, il maestro Mauro Fabbri e Nicola Giuntini della Freedom Singers. "Abbiamo bisogno di volontari, soprattutto giovani, che abbiano voglia di dedicarsi ai ragazzi dell’associazione. - spiega Bianchi - questo evento, oltre ad essere d’esempio per le realtà che ci circondano è anche un’esperienza che arricchisce enormemente sia loro che noi". La prima parte del concerto vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonia, composta da circa 40 elementi, che eseguirà una selezione di brani scelti con cura dal Maestro Mauro Fabbri. "Il programma include estratti dallo Schiaccianoci, il ‘Sogno d’or’ del Maestro Puccini e opere di un compositore ucraino, - spiega Fabbri - per un viaggio musicale tra tradizione e contemporaneità". A seguire, i Freedom Singers Gospel offriranno un repertorio di brani natalizi e contemporanei.

"Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito perché condividiamo profondamente gli ideali di questo evento", sottoolinea Nicola Giuntini. "Sogno d’Or" non è solo un concerto, ma un’iniziativa che riunisce diverse realtà del territorio, tutte accomunate dal desiderio di fare la differenza. Il costo del biglietto è di 10 euro, un contributo prezioso per l’operato dell’associazione Allegra Brigata.

Rebecca Graziano