Il ricordo degli alunni ebrei deportati 80 anni fa

Lunedì 27 gennaio, nella giornata internazionale della Memoria, gli Istituti scolastici di Castelnuovo ricorderanno gli alunni vittime dell’internamento ebraico a Castelnuovo dal 1941 al 1943.

Presso la sede dell’Istituto Comprensivo del capoluogo in via Roma, una delegazione di studenti deporrà, alle 11.30, un omaggio floreale alla lapide posta, alcuni anni fa sulla facciata dell’edificio scolastico, in memoria degli alunni ebrei che abitavano a Castelnuovo, vittime poi dell’internamento nei campi di sterminio nazisti.

Seguiranno, alla presenza degli studenti, insegnanti e amministratori locali, gli interventi della dirigente dell’Isi Garfagnana Mila Berchiolli, della dirigente dell’Istituto Comprensivo Giovanna Angela Puccetti e del sindaco Andrea Tagliasacchi.

Lunedì sono passati esattamente 80 anni da quel 27 gennaio 1945 in cui le truppe dell’Armata Rossa, avanzando verso Occidente, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, il più grande centro di reclusione e di sterminio del regime nazista.

D.M.