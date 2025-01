“Il quoziente magico“, il nuovo romanzo di Lino Dini

Venerdì 31 gennaio, alle ore 17 al Centro socio-culturale “Chiavi d’Oro”, via delle Chiavi d’Oro, 6, si terrà la presentazione del romanzo di Lino Dini (nella foto) “Il quoziente magico“, Tralerighe Libri, 2024. Luciano Luciani dialoga con l’Autore.

Figura tra umoristica e tragica quella di Alberto Orsini, protagonista del terzo romanzo di Lino Dini, ennesima rielaborazione, aggiornata alla nostra contemporaneità, dell’inetto di tanta letteratura otto-novecentesca. Un uomo senza qualità e con parecchi difetti, Alberto: incapace di rigore e di una qualsivoglia disciplina nel suo lavoro di enologo nelle terre piemontesi del vino, dissipa la propria intelligenza e le possibilità di una brillante vita professionale in un incontrollabile mix di sciatteria, negligenza e disordine materiale e morale.

Mentre viene meno l’atmosfera di simpatia e benevolenza che sempre l’aveva accompagnato e protetto, ne deriva l’irrimediabile rovina del ménage familiare: moglie e figli lo lascano solo e il Nostro anche conosce un progressivo restringersi della sua trama di relazioni amicali. Perché, si sa, gli amici sono come gli ombrelli e i taxi: quando servono non sono mai a portata di mano…

Lucchese, laureato in architettura a Firenze, Lino Dini si occupa di progetti per una numerosa committenza privata e pubblica, l’ultimo dei quali editato nel 2023 da Pacini Fazzi Editore, La Cattedrale di San Martino. Cantiere di restauro e conoscenza. È autore anche di due romanzi storici: Svisceratissimi e sens’esempio. La storia d’arte e d’amore tra Giovanni Coli e Filippo Gherardi, pittori lucchesi nell’Italia del Seicento, edito per la Faust Edizioni, Ferrara 2019, - ripubblicato nel 2024 per le Edizioni Efesto di Roma - e nel 2022, per Calibano Editore Milano, Il Nome di Kaiser.