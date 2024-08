Il locale barghigiano che spopola a Glasgow

Sta spopolando da quando è stato aperto, due anni orsono, un locale di Glasgow a marchio barghigiano. Nel senso che la titolare, insieme al marito David Partington, è Chiara Pieraccini, figlia di Joe e Lorraine Pieraccini e discendente del clan Pieraccini che ha rappresentato una delle famiglie di spicco della emigrazione barghigiana in Scozia del secolo scorso. Il locale si trova al 38 di Nithsdale Road e si chiama La Gelatessa e ogni giorno serve centinaia di clienti che fanno la fila per accaparrarsi il gelato all’italiana di Chiara e Dave. E’ talmente buono il suo gelato che il locale si è meritato anche una segnalazione del New York Times, come gelateria assolutamente da non perdere se si visita Glasgow. Un successo che non nasce dal nulla, visto che Chiara, prima di aprire questa attività, si è voluta specializzare nel settore prendendo parte a Bologna, con successo, ai corsi della Carpigiani Gelato University che oggi è la prima scuola di gelateria in Italia e nel mondo e che insegna soprattutto la cultura del gelato artigianale italiano.

Nasce da qui, e dalla voglia di cimentarsi in questa nuova avventura di Chiara, che per 10 anni ha fatto la fornaia, il successo di La Gelatessa che cin Chiara e Dave propone ogni giorno il meglio del gelato italiano, ma possiamo dire barghigiano, in Scozia.

Luca Galeotti