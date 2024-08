Il jazz da Capo Verde allo swing. Il 29 agosto torna LuccaJazzDonna

Si avvia alla conclusione la ventesima edizione di Lucca Jazz Donna, che serata dopo serata ha riscosso un grandissimo successo di pubblico.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 29 agosto alle 21:15, nel chiostro di Santa Caterina, al Real Collegio. Sul palco Carlotta Vettori & Silvia Bolognesi Quartet, la cantante Paola Arnesano e Lisa Manara 4et. Carlotta Vettori al flauto e Silvia Bolognesi al contrabbasso, assieme a Nicolò Francesco Faraglia alla chitarra e Andrea Melani alla batteria, presentano i brani originali di “Ruah”, primo album della flautista toscana. Tra musica classica, jazz, rock e improvvisazione, un viaggio profondo come un respiro, in cui i diversi stili musicali dialogano fra loro, creando suggestioni e inediti paesaggi sonori.

Per il secondo set, il festival propone un tuffo nell’anima allegra del jazz, lo swing, con il duo composto dalla cantante Paola Arnesano e da Bruno Motrone al pianoforte. La voce eclettica della Arnesano saprà coinvolgere il pubblico con un repertorio leggero ed energico.

Chiude la serata il Lisa Manara 4et con “Capo Verde canta l’incontro” ovvero un tuffo nel variegato mondo musicale che fonde nella sua cultura musicale l’Africa e l’Europa.

In programma alcuni brani interpretati da Cesaria Evora, sobria ed elegante ambasciatrice della musica di Capo Verde nel mondo. Nel progetto vengono proposti anche pezzi di cantautori contemporanei quali Mayra Andrade, Bonga, Cordas Do Sol. Sul palco assieme alla cantante Lisa Manara, Federico Squassabia alla tastiera e al basso synth, Aldo Betto alla chitarra e Diana Paiva Cruz alla batteria.

L’ingresso è libero e gratuito. Come di consueto ci sarà un’associazione di volontariato del territorio che potrà farsi conoscere dal pubblico e presentare la propria attività, nel segno della collaborazione e dell’attenzione alla comunità. Ospite della serata del 29 agosto è l’associazione Don Baroni. Sul palco, come sempre, Michela Panigada storica conduttrice e regista degli appuntamenti del festival.

Lucca Jazz Donna è patrocinato dalla Regione Toscana ed è realizzato con il sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Comune di Capannori.