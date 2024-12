Il grande presepe. Confraternita dei Legnaioli

Il suggestivo presepe artistico della Confraternita dei Legnaioli è in mostra in questi giorni nella suggestiva cornice della Chiesa di San Benedetto in Gottella in piazza Bernardini. L’opera, ideata e realizzata da Adolfo Lorenzetti ex professore di arte, è frutto di un meticoloso lavoro artigianale che unisce arte, tradizione e il contributo della comunità locale.

Grazie all’impegno della Confraternita dei Legnaioli, che oltre ad ospitare la struttura nella propria sede ha curato l’installazione della complessa impalcatura necessaria per sostenere l’intera struttura, il presepe si estende per tutto lo spazio della chiesa, su una superficie di 4 metri per 4. Il piano del presepe va da un metro a due metri nella parte dello sfondo, lasciando solo un piccolo spazio per poterlo ammirare dall’ingresso.

L’allestimento è una vera e propria esperienza immersiva: scenografie ricche di dettagli, giochi di luci attentamente calibrati e un accompagnamento musicale trasformano la visita in un viaggio emozionante nel cuore della Natività. Una delle peculiarità di questo presepe è la partecipazione degli alunni della scuola Leonardo da Vinci, che hanno decorato una parte della scenografia.

Questo tocco artistico giovanile, successivamente rielaborato da Lorenzetti per integrare effetti prospettici e giochi di luce realistici, dove l’azzurro è dominante e si alternano il giorno e la notte e nella musica, con suoni, rumori di persone e animali e, nel sottofondo molto spirituale, il pianto del Bambino che conferisce all’opera un fascino unico.

Il presepe artistico sarà visitabile fino al 19 gennaio, il sabato e la domenica delle 15:30 alle 19 e dal lunedì al venerdì solo su appuntamento e visite di gruppo concordate con la segreteria della confraternita, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire un esempio di artigianalità e spirito comunitario.