Stasera alle 18, al Museo Nazionale di Villa Guinigi, secondo ed ultimo appuntamento del mese di luglio con la rassegna “Il Giglio in museo”, realizzata dal Direttore artistico del Teatro del Giglio Cataldo Russo in collaborazione con il Direttore regionale Musei nazionali Toscana del MiC Stefano Casciu e la Direttrice dei Musei Nazionali lucchesi Luisa Berretti allo scopo di favorire integrazione, valorizzazione e fruizione degli istituti della cultura sul territorio attraverso la combinazione di concerto e visita tematica delle collezioni. Biglietto di ingresso al museo 4 euro (o eventuali riduzioni o gratuità) + 4 per il concerto. È consigliata la prenotazione al numero 0583.496033.