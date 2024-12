Il concerto per Alice . Tra ricordi e solidarietà

A distanza di giorni continua a far parlare di sé l’intensità emotiva suscitata dal Concerto di Natale “Sorridi sempre alla Vita” della Fondazione Alice Benvenuti Ets, che ha visto il tutto esaurito nella suggestiva cornice di San Francesco di Lucca, ospitato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, indefessa sostenitrice della natura solidale della Alice Benvenuti Ets. Questa onda di emozione è stata emanata dal grande pregio artistico raggiunto nelle numerose esibizioni a cura della storica e straordinaria Filarmonica Giacomo Puccini diretta da Nicola D’Arrigo, dai giovani artisti della Jam Academy Accademia Internazionale di Musica Moderna, dal soprano Silvana Froli, dai tanti solisti come Anna Bodnar, fisarmonicista, dai ballerini di “Emozione Danza” e dai circensi della “Compagnia Berenghé”, il tutto accompagnato dalla voce narrante di Debora Pioli. Come ha riconosciuto anche il Presidente della Regione Eugenio Giani e dal sindaco Mario Pardini, che ha partecipato eccezionalmente anche in veste di batterista, il concerto della Fondazione Alice Benvenuti è la dimostrazione di cosa significhi costruire ponti di solidarietà concreta oltre ogni limite.

Infatti dalla nascita di questa importante realtà, per azione di Lucia e Mario Benvenuti, come reazione alla prematura morte per leucemia della figlia Alice, la Fondazione è riferimento per le famiglie con figli in cura oncologica al Meyer. La Fondazione Alice Benvenuti, con Casa Alice, ospita famiglie provenienti da tutta Italia che devono affrontare brevi degenze di terapia e cura, oltre a sostenere i giovani con numerose borse di studio e progetti educativi e formativi dedicati. Molto importante nel 2024 la nascita del Corso di formazione di podcasting “Il Dono” e la donazione di cani labrador alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi gestita dalla Regione Toscana che ha permesso la realizzazione di un percorso di Pet Therapy nel reparto pediatrico dell’Ospedale San Luca, che avrà inizio il giorno 16 gennaio.

Numeri e realizzazioni importanti, come evidenziato con commozione anche dalla dott.ssa Laura Mori dell’Ospedale Meyer, che incoraggiano per il grande obiettivo del 2025 “Con Alice senza Paura”: l’acquisto di una ambulanza pediatrica per Lucca, arricchito da un corso di formazione pediatrico per personale soccorritore, realizzato e tenuto presso l’Ospedale Pediatrico Meyer. Ringraziamenti speciali anche agli sponsor Anna Fiori e Atelier Emé.