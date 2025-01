Il concerto dell’Epifania. Successo per la “Loggia“

L’Auditorium del Teatro di San Girolamo ha fatto da perfetta cornice al XVIImo Concerto dell’Epifania che ha visto un’affluenza record di partecipanti, molti dei quali non hanno potuto assistere all’evento per la folla che lunedì si era radunata in via San Girolamo.

Si è trattato di un successo andato ben oltre le migliori aspettative degli organizzatori.

Sono state proposte, questa volta, musiche di Verdi, Puccini, Leoncavallo, Leigh, Arlen e Lehar, magistralmente eseguite dal pianista Paolo Raffo, dal soprano Serena Farnocchia e dal baritono, Veio Torcigliani.

Ha presentato Debora Pioli con la consueta disinvoltura e competenza.

Il concerto, organizzato dalla Loggia F. Burlamacchi nr. 1113 all’Oriente di Lucca del Grande Oriente d’Italia, oltre a donare alla città un momento culturale da sempre apprezzato, era finalizzato a raccogliere fondi da devolvere all’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca nell’occasione rappresentata dal Proposto Luca Papeschi.

Papeschi, nel ritirare la donazione dalle mani del Maestro Venerabile della R.L. Burlamacchi del Grande Oriente d’Italia Narciso Rossi ha vivamente ringraziato per il generoso gesto, ritenendolo un importante contributo al sostentamento dell’Arciconfraternita della Misericordia per proseguire l’opera di assistenza e di grande impegno sociale fin qui svolta.

Il Proposto dell’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca ha fatto dono alla Loggia Burlamacchi di una bellissima litografia dell’artista Possenti raffigurante Piazza della Misericordia, vecchia sede della Confraternita e di un prezioso foglio datato 9 giugno 1912 che celebra la figura di Francesco Burlamacchi primo martire dell’Unità d’Italia.

A fine concerto, il Maestro Venerabile della Loggia Francesco Burlamacchi ha consegnato una targa in memoria di questo evento al Soprano Serena Farnocchia, al pianista Paolo Raffo e al baritono Veio Torcigliani.

All’evento di lunedì hanno presenziato anche il sindaco Mario Pardini, l’assessore al Turismo del Comune di Lucca Remo Santini e il Presidente del Collegio dei Maestri Venerabili della Toscana Riccardo Cavallini.