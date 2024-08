“Il colore“ di Lucca diventa mostra

Due dediche a Lucca, città natale dell’artista e poi la natura, paesaggi e personaggi legati a momenti vissuti nella mostra “il Colore”, personale di Monica Giovannini, allestita nella chiesa di Santa Caterina fino al 26 agosto. Il colore è l’elemento fondamentale del quadro, i contrasti dei complementari sono quelli che esprimono appieno le emozioni di cui il nero non fa parte. Due quadri: “L’affaccio” e ”Un sipario sul futuro” si discostano dagli altri affrontando problematiche della quotidianità, lasciando pur sempre al colore il ruolo da protagonista. Dedicati a Lucca i dipinti ”La piazza”, il ricordo di una delle piazze più belle della Toscana, quella dell’Anfiteatro con i suoi colori e la sua capacità di accogliere le persone, e “Una visione”, uno scorcio di Torre Guinigi in una interpretazione personale. Il simbolo dell’icona medioevale per eccellenza e le fantastiche camelie, in un’insieme dai colori accesi al centro, che si attenuano fino a diventare una visione. Orario di apertura dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.