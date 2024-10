"Il centrosinistra vince nettamente"

"Il centrosinistra, con Marcello Pierucci, ha vinto nettamente. Il centrodestra, con Mario Pardini, ha perso chiaramente. Ogni tentativo di minimizzazione della sconfitta od i classici panegirici all’italiana per cui, dopo ogni elezione, nessuno ha perso, sono mistificatori della realtà": lo afferma in una nota il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti che è stato eletto consigliere provinciale al fianco dello stesso Pierucci di cui è stato sin dall’inizio sostenitore. "Secondo le previsioni – scrive Andreuccetti – Pierucci partiva da un 43%, mentre a Pardini si accreditava un 34%. Alla fine Pierucci ha vinto con il 55%. Chi è che ha allargato di più a mondi esterni? La risposta mi pare evidente. Anche la favola secondo la quale Pardini partecipava senza ambizione di vincere è ascrivibile, appunto, al mondo della fantasia. Chi potrebbe credere che il sindaco del comune capoluogo, massima espressione nelle istituzioni comunali del centrodestra, partecipasse ad una simile competizione senza ragionevoli speranze di farcela?". Per Andreuccetti, la soddisfazione è massima anche come esponente del Pd. "Gli amministratori – aggiunge – hanno riconosciuto l’ottimo lavoro svolto con Menesini in questi anni ed hanno visto in Pierucci il giusto mix tra continuità e rinnovamento. Oltre al presidente, come Pd, abbiamo eletto tre consiglieri ed ha funzionato a dovere l’allargamento verso altri mondi politici e civici. Più e meglio di altri abbiamo avuto la lungimiranza di lavorare adeguatamente su tutto il territorio. Questa vittoria conferma l’ottimo stato di salute del centrosinistra nei comuni e può rappresentare un primo, fondamentale passo, verso la riconquista del capoluogo e di altre importanti realtà ed anche una base credibile in vista delle Regionali".