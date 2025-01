Il “Casco d’oro“ assegnato a Emiliano Malagoli

Il massimo riconoscimento nazionale per chi pratica motociclismo. Nel recente passato sono state incoronate eccellenze del calibro di Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, Marco Simoncelli e molti altri. Il Casco d’oro, l’Oscar delle due ruote a motore che viene assegnato ogni anno dalla rivista Motosprint, a fine mese, il prossimo 31 gennaio andrà, tra gli altri, anche al pilota montecarlese Emiliano Malagoli, da anni con una protesi dopo un terribile incidente. Dopo essersi ripreso, non solo è ritornato a salire in moto, a disputare le gare di categoria paralimpica (trionfando spesso nei titoli italiani ed europei), ma ha pure creato una Onlus, Diversamente Disabili il nome, che aiuta i ragazzi vittime di amputazioni a ritrovare loro stessi, a farli rimontare in sella se lo vogliono, in pratica una metafora della vita. Il rialzarsi dopo periodi negativi.

L’associazione fa comunque molto di più, occupandosi di problemi quotidiani, pratici, concreti, per chi ha disabilità dovuta ad eventi traumatici e non solo. Il premio andrà a Malagoli proprio per queste motivazioni. "Lo sognavo da bambino questo premio, stento ancora a crederci, sarà un’emozione forte, sono davvero soddisfatto e felice. Non era certo scontato". Queste le sue prime parole, al rientro dalla Nuova Zelanda, reduce da un viaggio in moto fantastico tra le bellezze naturali di quella Nazione.

Malagoli riprenderà la sua attività, quella di un professionista che aiuta le persone a ritrovare stimoli. I suoi corsi sono frequentatissimi da manager, anche di grandi aziende, che lo contattano per insegnare ai dirigenti l’importanza di lavorare con le giuste ambizioni, canalizzandole nella maniera giusta per farle diventare strumento di successo. Del resto il montecarlese prima di farne una professione ha vissuto in maniera personale questa situazione, ricalibrando la propria vita dopo l’incidente.

Fece notizia la sua partecipazione alla maratona di New York anni fa. Completare gli oltre 42 chilometri con una protesi sotto il ginocchio costituisce senza dubbio una notevole impresa e dà la misura di come la forza di volontà possa piegare ogni ostacolo. E questo anche nella vita di tutti i giorni.

Massimo Stefanini