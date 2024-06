Igiene senza inquinare. Convegno dedicato al Palazzo Esposizioni

Sanificare gli ambienti in modo efficace e senza inquinare. Se ne parlerà nel convegno in programma nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino giovedì alle 16.45 a ingresso libero. Scuole, mezzi pubblici, ospedali, stadi e palasport. Il sistema di sanificazione basato sull’uso di probiotici e fagi selezionati è “igiene stabile”, naturale, sostenibile ed economico e può essere utilizzato per sanificare spazi pubblici e strutture sanitarie, diminuendo significativamente il rischio di sviluppo di reazioni allergiche, infezioni e resistenze agli antibiotici e a costi più contenuti.