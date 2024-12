I sapori della tradizione. Castelnuovo e la castagna tra necci e festività natalizie

Per due giorni, oggi e domani, Castelnuovo si trasforma nella città della castagna per celebrare la farina di neccio Dop e l’associazione Compriamo a Castelnuovo accompagna l’evento con un nuovo week-end natalizio in piazzetta Duomo. Sia oggi che oggi che domani dalle 15,30, sarà aperto il Christmas Village con il mercatino natalizio e la presenza di Babbo Natale pronto a ricevere le letterine dei bambini e dispensare sorrisi e caramelle. Nella vicina canonica, sarà l’elfo Samanta a condurre due interessanti laboratori artistici per i bambini. Tutto questo nella cornice di eventi in programma per "Castelnuovo città della Castagna" con particolare attenzione all’aspetto gastronomico in tutto il centro storico. "Castelnuovo Città della Castagna" segna la messa in commercio della nuova Farina di Neccio Dop, come viene denominata in Garfagnana la farina di castagne, il risultato della loro raccolta e essicazione nei metati per 45 giorni circa e poi ripulite e trasportate al mulino per la macinatura. A Castelnuovo, oggi e domani, grazie alle numerose associazioni del territorio, presenti con i loro stands, si potranno gustare tante prelibatezze. Menù a tema nei ristoranti della città e dintorni. Proprio lo scontrino di un ristorante potrebbe essere importante per partecipare al gioco di Natale. Tantissimi premi in palio, ben 126, per chi farà spese nel capoluogo. Come si gioca? Sono necessari tre scontrini di tre diverse attività commerciali aderenti, del valore superiore a 20 euro, per avere diritto, nelle giornate del 21 e 22 dicembre dalle 15,30 nel villaggio di Babbo Natale, a un giro della "Ruota della fortuna", il grande evento conclusivo del Natale a Castelnuovo.

Dino Magistrelli