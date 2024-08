I Giochi Paralimpici raccontati ogni giorno sui canali social

1 Si chiama “Paraparigi” e sarà il racconto quotidiano del grande evento sportivo. Le Paralimpiadi vengono raccontate ogni giorno dalla Fondazione per la Coesione Sociale, l’ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con un’attenzione particolare nel campo del welfare.

I Giochi Paralimpici di Parigi mettono in gara 4.400 atleti da tutto il mondo. La Fondazione per la Coesione Sociale coglie l’occasione per promuovere l’interesse verso lo sport e l’inclusione. L’evento e gli appuntamenti quotidiani vedono protagonisti atleti italiani, tra i quali 15 toscani. Fra questi la lucchese Sara Morganti impegnata nelle gare di Paradressage.

“Paraparigi“ sarà sulla pagina facebook e il profilo instagram della Fondazione per la Coesione Sociale con i videoracconti realizzati da Francesco Paletti - giornalista e voce narrante - e il coinvolgimento delle associazioni del territorio che promuovono le discipline sportive in modo inclusivo. I Giochi Paralimpici vengono inaugurati oggi: le gare iniziano domani e proseguiranno fino a domenica 8 settembre.